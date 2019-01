Caltanissetta, muore di ictus: familiari donano organi

Print This Post

Un gesto di estremo amore verso il prossimo è stato permesso dai familiari di una 66enne originaria di Riesi e deceduta a causa di un ictus.

La donna era stata ricoverata nei giorni scorsi per via di un grave malore presso l’ospedale Vittorio Emanuele di Gela. Una volta giunta al nosocomio però il corpo della 66enne non ha retto alla malattia morendo poco dopo.

Nonostante l’estremo dolore per via della scomparsa della cara estinta, i familiari hanno permesso l’espiantazione di reni, fegato e cornee avvenuta grazie all’equipe chirurgica dell‘Ismet di Palermo scesa appositamente per l’occasione.

Un gesto di pura solidarietà quello portato avanti dai cari della 66enne che potrà donare il sorriso a chi necessita di un trapianto per poter avere ancora una possibilità di vita.

Di Pietro Geremia