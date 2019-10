Caltanissetta, nasconde ovuli di droga nel retto: arrestato 56enne

Print This Post

Pare che nascondesse 3 ovuli di eroina occultati nel retto il corriere 56enne di nazionalità nigeriana fermato nella mattinata di ieri da parte degli uomini della polizia di stato di Caltanissetta.

L’uomo era appena sceso alla stazione dei pullman con il mezzo proveniente da Palermo quando gli agenti nisseni, notando gli atteggiamenti e le movenze sospette del nigeriano, avrebbero deciso di fermarlo e condurlo in Questura sottoponendolo ad una perquisizione personale.

Nonostante i controlli avessero prodotto un esito negativo però il 56enne avrebbe manifestato un continuo stato di agitazione tale da spingere gli agenti a sottoporlo, su disposizione del pm, ad una ispezione personale mediante esami radiologici dai quali sarebbero emersi la presenza di 3 ovuli che, una volta espulsi, contenevano in totale37 grammi di eroina.

In seguito all’espletamento delle formalità di rito infine, il corriere della droga nigeriano è stato accusato di in flagranza di detenzione ai fini spaccio di sostanza stupefacente e condotto in carcere su disposizione dell’autorità giudiziaria.

Di Pietro Geremia