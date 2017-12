Caltanissetta, nascondino nei palazzi: fuga di spacciatori inseguiti da forze dell’ordine

Un vero e proprio nascondino è avvenuto nella vigilia di Natale a Caltanissetta.

I baschi verdi della Guardia di Finanza e la Radiomobile dei Carabinieri di Caltanissetta infatti, nel corso di un servizio predisposto per la repressione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti hanno proceduto al controllo del centro storico nisseno.

Durante uno dei servizi di appostamento, i baschi verdi hanno notato due soggetti extracomunitari che, alla vista dell’auto di servizio si sono dati a precipitosa fuga facendo perdere le proprie tracce.

I finanzieri hanno cominciato un rocambolesco inseguimento nel quartiere Provvidenza e, notati dai colleghi, anche i Carabinieri della Radiomobile nissena si sono uniti alla rincorsa dei sospettati. Dopo la frenetica ricerca per le strade del centro storico, i militari hanno quindi deciso di eseguire una perquisizione in un appartamento di Via Goldoni, all’apparenza disabitato, riuscendo a trovare uno dei fuggitivi nascosto nella soffitta dell’edificio mentre cercava di nascondere alcune stecche di hashish.

L’attività si è dunque conclusa con il ritrovamento di circa 40 involucri di carta stagnola contenenti sostanze stupefacente pronta per essere venduta e il sequestro di oltre 45 grammi di hashish.