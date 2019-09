Caltanissetta, non gradisce perquisizione: pregiudicato aggredisce e ferisce agente

Print This Post

Una serata decisamente movimentata quella appena trascorsa a Caltanissetta.

Un 23enne originario del posto sarebbe stato arrestato dagli uomini della polizia di stato nisseni per i reati di resistenza, violenza, minacce e lesioni a pubblico ufficiale.

A quanto pare il giovane, con precedenti giudiziari, era stato soggetto di una perquisizione domiciliare di routine dove gli agenti sarebbero riusciti a scovare un cucchiaio contenente della sostanza stupefacente del tipo cocaina.

Non contento dei controlli però il 23enne si sarebbe scagliato contro un agente procurandogli un trauma guaribile in 7 giorni.

Una volta riportata la calma, il giovane è stato condotto in Questura dove, dopo gli accertamenti di rito, è stato ricondotto agli arresti domiciliari su disposizione dell’autorità giudiziaria.

Di Pietro

Geremia