Caltanissetta, non pagano l’affitto di casa: anziano spara agli inquilini

Connect on Linked in

Un fine anno da dimenticare quello appena trascorso a Caltanissetta.

Nel pomeriggio del 31 dicembre scorso gli uomini dell’arma dei carabinieri nisseni hanno arrestato un 79enne del posto per i reati di tentato omicidio, porto e detenzione illegale di arma da fuoco e relativo munizionamento, lesioni e ricettazione dell’arma stessa.

A quanto pare l’anziano era il proprietario di un appartamento sito in Villaggio Santa Barbara affittato ad una giovane coppia la quale era, secondo il pensionato, poco puntuale con il pagamento.

La furia dell’uomo per il mancato introito mensile sarebbe stata talmente elevata che avrebbe estratto la pistola sparando alcuni colpi nei confronti degli increduli inquilini. Fortunatamente per la coppia però non solo i colpi sparati non sono andati a segno ma l’arma si sarebbe pure inceppata portando l’anziano a colpire col calcio della stessa la donna prima dell’intervento dei militari nisseni.

Una volta calmata la situazione e raccolto bossolo e pistola, nel frattempo gettata dal 79enne, quest’ultimo è stato arrestato e tradotto in carcere.