Caltanissetta, non rispondeva da ore al nipote: anziana trovata morta dai soccorritori

Una donna di 85 anni di Caltanissetta è stata trovata morta nella giornata di ieri dai soccorritori del 118 in seguito ad una segnalazione ricevuta dal nipote, preoccupato dai continui tentativi di contatto andati a vuoto.

Il sospetto del giovane infatti si era fatto rivelato veritiero quando, andando a trovare la propria familiare non aveva ricevuto alcuna risposta, un timore aumentato vedendo, dalla finestra, i piedi sul pavimento dell’anziana donna.

Allarmato, il giovane ha dunque contattato i vigili del fuoco e i soccorritori del 118 i quali, una volta entrati nell’abitazione, non hanno potuto fare altro che costatarne il decesso avvenuto probabilmente nella mattinata per via di un malore.

Di Pietro Geremia