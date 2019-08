Caltanissetta, orrore in provincia: 22enne trovato morto impiccato

Connect on Linked in

Una tragica giornata quella appena trascorsa a Niscemi.

Nel paese in provincia di Caltanissetta un ragazzo di soli 22 anni, per cause ancora da chiarire, sarebbe stato trovato morto impiccato nella sua abitazione sita in via Cosenza.

A fare l’amara scoperta sarebbero stati i parenti di lui i quali avrebbero immediatamente avvertito i soccorritori del 118 che, nonostante gli incessanti sforzi di rianimazione, non avrebbero potuto fare altro che costatarne la morte del suicida.

Sul posto anche gli uomini della polizia di stato che hanno avviato le indagini atte ad accertare gli avvenimenti che hanno portato alla porte del povero giovane nisseno.

Di Pietro Geremia