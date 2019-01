Caltanissetta, paura nella notte: bombola prende fuoco dentro un’abitazione

Connect on Linked in

Una notte senz’ombra di dubbio movimenta quella trascorsa a Caltanissetta nella serata tra domenica e lunedì scorso.

Un’abitazione sita in via Giorgio La Pira è andata a fuoco per via di una bombola collegata alla cucina che, per cause ancora da chiarire, ha iniziato a perdere gas provocando così la scintilla che ha fatto innescare le fiamme.

Solo grazie alla prontezza di riflessi della coppia proprietaria dell’appartamento ha evitato il peggio, i quali con grande sprezzo del pericolo hanno spostato la bombola nel balcone e allertato i vigili del fuoco che si sono immediatamente recati sul posto per domare le fiamme.

Fortunatalmente per tutti non ci sono stati danni a persone o cose ma solo un po’ di paura per via della natura del pericolo.

Di Pietro Geremia