Caltanissetta, pedone attraversa la strada e viene investito: lievi traumi

Un incidente stradale è avvenuto nella mattinata di Lunedì a Caltanissetta.

A quanto pare un 38enne che stava tranquillamente attraversando la via Conte Testasecca del capoluogo nisseno sarebbe stato travolto da una Ford Fiesta guidata da un pensionato.

In seguito all’impatto, l’anziano è uscito dal proprio mezzo per prestare i primi soccorsi al povero 38enne chiamando i soccorritori del 118 che si sono piombati sul posto trasportando dunque l’infortunato in ambulanza al pronto soccorso dell’Ospedale Sant’Elia dove i medici, riscontrate diverse contusioni, l’hanno giudicato guaribile in pochi giorni.

Sul luogo dell’incidente anche i gli uomini della polizia municipale i quali hanno preso i rilievi di rito per stabilire la dinamica esatta dell’accaduto.

Di Pietro Geremia