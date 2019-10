Caltanissetta, percepiscono reddito di cittadinanza: beccati dalla Digos

Print This Post

Continua senza sosta la lotta ai furbetti del reddito di cittadinanza nella provincia di Caltanissetta.

Gli uomini della Digos appartenenti alla Questura nissena hanno denunciato 3 sospetti per il reato di truffa aggravata atta al conseguimento di erogazioni pubbliche e falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico.

Cambio di residenza fittizio, lavoro in nero e vendita di merce sui social network sarebbero state le attività volte all’elusione dei controlli da parte dei 3 sospettati a cui le forze dell’ordine sarebbero arrivate in seguito ad una serie di solerti indagini atte al contrasto all’evasione fiscale, al lavoro sommerso e allo spreco di denaro pubblico le quali sarebbero tuttora in corso col fine di intercettare ulteriori soggetti intestatari illegalmente del beneficio economico statale.