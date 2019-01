Caltanissetta, perseguita la sua ex e viene accoltellato

Print This Post

Gli uomini dell’arma dei carabinieri di San Cataldo, paese in provincia di Caltanissetta, hanno arrestato nei giorni scorsi una donna di 32 anni con l’accusa di tentato omicidio e porto abusivo di armi.

Secondo quanto emerso dai primi accertamenti pare che la donna abbia accoltellato l’ex fidanzato di 36 anni originario di Delia, il quale non solo avrebbe iniziato a perseguitarla per mesi dopo la fine della loro relazione ma l’avrebbe inoltre minacciata in più occasioni.

Un’escallation di nervosismo e di esasperazione estrema che si sarebbe scatenata dopo un incontro tra i due avvenuto nei pressi di un locale di Caltanissetta dove, nel corso di un’animata discussione, la donna avrebbe tirato fuori un coltello colpendo la vittima allo stomaco.

Di Pietro Geremia