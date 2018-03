Caltanissetta, picchia la compagna e poi tenta di darle fuoco: arrestato 52enne

Print This Post

Lesioni personali e porto di coltello. E’ questa l’accusa con cui M.S., 52enne di Caltanissetta, è stato arrestato dagli agenti della polizia di stato.

Nel dettaglio sembra che l’uomo abbia tentato di dare fuoco alla propria compagna cospargendola di carburante dopo averla picchiata in piazza della Repubblica a Caltanissetta.

Ai poliziotti, intervenuti dopo essere stati chiamati da alcuni testimoni dell’aggressione, la stessa vittima ha raccontato le violenze subite sia in auto, da cui sarebbe stata fatta scendere con calci e pugni e tirandola per i capelli, sia fuori dalla vettura dove il farabutto le avrebbe cosparso di alcool il viso, fornendo inoltre le indicazioni per rintracciare l’uomo che nel frattempo si era allontanato.

Una volta acciuffato, l’indagato è stato accompagnato a casa e messo ai agli arresti domiciliari, mentre la donna è stata visitata al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta con una prognosi di cinque giorni.

Di Pietro Geremia