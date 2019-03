Caltanissetta, picchiano cliente e titolare di un bar: messi ai domiciliari due giovani

Print This Post

Gli uomini dell’arma dei carabinieri di Gela, paese in provincia di Caltanissetta, hanno eseguito la misura cautelare personale dell’obbligo di dimora nei confronti di due 20enni per il reato di violenza privata in concorso.

Il provvedimento, emesso dal Giudice per le indagini preliminari, è scaturito in seguito alla brutale aggressione, portata avanti dai due sospetti, ai danni del cliente di un noto bar della zona gelese dove il proprietario sarebbe intervento in sua difesa venendo anch’egli violentemente percosso.

Una volta concluse le indagini, che hanno dunque permesso di ricostruire i fatti oltre che individuare e identificare i responsabili, è stato così emesso il provvedimento restrittivo ai danni dei due gelesi.

Di Pietro Geremia