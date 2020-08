Continuano i casi di giovani positvi al Covid-19, ieri altri due casi si sono registrati in provincia di Caltanissetta a Gela, si tratta di due giovani provenienti da Malta che, dopo aver effettuato il tampone, sono risultati positivi al coronavirus.



Secondo quanto si apprende dai dati diramati dall’Asp di CaltanissettaAlessandro Caltagirone i pazienti positivi in provincia Caltanissetta sono 7, di questi 2 sono ricoverati nel reparto di malattie infettive e 5 si trovano in isolamento domiciliare.

Intanto il presidente della regione, Nello Musumeci , per garantire maggiore sicurezza nel territorio siciliano. ieri ha emanato una nuova ordinanza, che prevede: “L’obbligo di compilare il seguente modulo per tutti coloro che dal prossimo 14 agosto faranno rientro da Malta, Grecia e Spagna, uso della mascherina anche all’aperto e isolamento fiduciario e tampone per tutti i siciliani provenienti dai paesi sopra elencati.

Questi alcuni dei punti contenuti nell’ordinanza:



I cittadini siciliani, residenti o domiciliati nell’Isola, che dalla data del 14agosto 2020 siano rientrati dai territori di Grecia, Malta e Spagna o che dagli stessi territori abbiano soltanto transitato, debbono:

a) registrarsi sul sito internet www.siciliacoronavirus.it, compilando integralmente il modulo informatico previsto;

b) rendere immediata dichiarazione attestante la presenza nell’Isola al proprio Medico di Medicina Generale o al Pediatra di Libera Scelta, al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio nonché al proprio Comune di residenza o domicilio;

c) essere presi in carico dalle U.S.C.A. territorialmente competenti ai fini del compiuto assolvimento della sorveglianza sanitaria;

d) permanere in isolamento fiduciario presso la propria residenza o domicilio ai sensi di quanto disposto dagli artt. 4 e 5 del D.P.C.M. dell’11 giugno 2020, adottando una condotta improntata al distanziamento dai propri congiunti e/o coabitanti;

e)essere sottoposti a tampone oro-rino-faringeo al termine del periodo di quattordici giorni di quarante