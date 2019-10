Caltanissetta, precipita elisoccorso: per la Procura è colpa del pilota

Print This Post

Nella giornata di ieri la Procura della repubblica ha chiesto l’affermazione di responsabilità nei confronti del pilota di un elisoccorso precipitato durante il trasferimento di un paziente.

Al dibattimento l’accusa

avrebbe puntato il dito contro il pilota in quanto ritenuto responsabile di essersi

macchiato di un errore di pianificazione del volo motivo per cui è stata chiesta la condanna a 4 anni di

reclusione per l’ipotesi di omicidio colposo e lesioni colpose aggravate.

I fatti sarebbero avvenuti circa 8 anni fa quando il veicolo, una volta partito dall’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta per trasferire una paziente in gravi condizioni all’ospedale civico di Messina, avrebbe avuto un’avaria nel territorio della provincia Catania precipitando al suolo provocando non solo la morte del copilota ma anche il ferimento di un infermiere, di una pensionata e di un’anestesista ennese alcuni dei quali si sono costituiti parte civile.