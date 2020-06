Caltanissetta, accusato di aver picchiato la moglie: arrestato 44enne romeno

Print This Post

Nei giorni scorsi gli uomini dell’arma dei carabinieri di Riesi hanno arrestato un 44enne di origini romene per maltrattamenti in famiglia.

A quanto pare i militari sarebbero intervenuti all’interno di un appartamento in centro città dopo aver ricevuto una richiesta di aiuto da parte di una donna la quale aveva dichiarato come una sua amica fosse in balia delle ire del marito.

Una volta giunti in loco i carabinieri avrebbero dunque interrotto una lite coniugale, i quali schiamazzi si sentivano già in strada, in cui la donna della coppia avrebbe riportato dei lividi sotto gli occhi.

Nonostante la mancata denuncia e il mancato referto medico da parte della presunta vittima, voluti probabilmente per proteggere i propri figli, i militari hanno avviato le indagini del caso scoprendo come la protagonista della vicenda avesse subito negli ultimi tempi una serie di violenze domestiche che avrebbero così portato il marito 44enne agli arresti e al suo trasferimento presso il carcere di Caltanissetta su disposizione dell’autorità giudiziaria.