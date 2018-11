Caltanissetta, pronti 144 nuovi loculi per il cimitero

Print This Post

In seguito al drastico bisogno di nuovi luoghi di sepoltura per le salme di Caltanissetta, il Comune sembra correre ai ripari.

L’amministrazione nissena pare infatti che abbia già pronto un progetto per la realizzazione di 144 loculi all’interno del cimitero degli “Angeli” per un costo complessivo, a quanto pare già finanziato, che si dovrebbe aggirare intorno alle 150 mila euro. I nuovi posto di sepoltura si andranno dunque ad affiancare alle ulteriori 144 tombe disponibili dalla scorsa estate col fine di colmare il “fabbisogno” di spazi per i prossimi due anni.

“Il lavoro dovrebbe andare in appalto, e alla ditta che se lo aggiudicherà verranno concessi sei mesi di tempi per ultimare l’intervento” ha commentato l’assessore ai Lavori Pubblici Giuseppe Tumminelli.

Di Pietro Geremia