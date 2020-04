Caltanissetta, razziata chiesa di Sant’Antonio: depredata anche la statua di Gesù di Praga

Connect on Linked in

Un furto di reliquie sacre si è registrato nei giorni scorsi a Mussumeli, paese in provincia di Caltanissetta.

Una banda di ignoti, nella notte tra lunedì e martedì scorso, avrebbero preso di mira la Chiesa di Sant’Antonio alla Saccara riuscendo a depredare non solo calici, ampolline, porticine dei tabernacoli, lampadari, quadri della Via Cruci e tovaglie di altare ma anche e soprattutto la statua di Bambin Gesù di Praga.

L’icona, lunga circa 70 centimetri, rappresenta il Cristo in fasce che regge il mondo in mano e rappresentava un vero e proprio oggetto di culto per i fedeli che si recavano in chiesa per chiedere qualche miracolo.

Sul caso hanno avviato le indagini gli uomini dell’arma dei carabinieri appartenenti alla locale Compagnia.