Caltanissetta, ritrovato cadavere di medico scomparso

E’ finita nel peggiore dei modi la ricerca di C.V., medico 61enne originario di San Cataldo, in provincia di Caltanissetta.

L’allarme per l’improvvisa scomparsa dell ‘uomo era stato lanciato la settimana scorsa da parte della moglie, preoccupata per il mancato ritorno del 61enne presso la propria abitazione.

Una volta ricevuta la denuncia, carabinieri e vigili del fuoco hanno immediatamente cominciato le ricerche mettendo in moto decine di uomini e mezzi che però hanno avuto come risultato il triste ritrovamento del cadavere in contrada Vassallaggi verso le 22:30 di lunedì scorso.

A quanto pare, la salma del medico sarebbe stata trovata con una vasta ferita alla testa, poco distante e da un terreno in campagna di sua proprietà. Sul tragico ritrovamento indagano quindi le forze dell’ordine che hanno disposto l’autopsia anche se, secondo le prime indiscrezioni del medico legale, pare che 61enne sia stato colto da un malore fatale mentre passeggiava e, cadendo per terra, si sia dunque provocato la ferita alla testa.

Di Pietro Geremia