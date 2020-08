Speravamo di non ritornare più a scrivere bollettini sui pazienti ricoverati per Coronavirus, così come avvenuto qualche mese addietro, invece l’incubo Covid-19 sembra essere nuovamente presente nel nostro territorio con un indice di contagio che fa paura, superiore a 1,50. Ieri sera è stato ricoverato un altro paziente con chiari sintomi da coronavirus, l’uomo è risultato positivo al tampone.

Si tratta di un paziente di Butera, che avrebbe avuto contatti con altri due positivi, due autisti di autobus che avrebbero contratto il virus dopo un viaggio su un pullman per Asti.



La Sicilia è al secondo posto tra le regioni in Italia che hanno un Rt (tasso di contagiosità) superiore ad 1 . All’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, centro Covid attrezzato, in meno di una settimana sono stati ricoverati tre pazienti positivi al Covid, tutti con sintomi.

Una situazione preoccupante anche alla luce dei numerosi assembramenti che si vedono in giro. L’invito alla prudenza non è mai abbastanza , perché rischiare un nuovo lockdown, usiamo le mascherine e rispettiamo le distanze.