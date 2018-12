Caltanissetta, scambiano strada per ippodromo: carabinieri bloccano gara di cavalli

Print This Post

La febbre da cavallo è costata cara a 7 persone originarie di Caltanissetta.

Gli uomini dell’arma dei carabinieri nella giornata di ieri hanno interrotto una vera e propria corsa clandestina tra due cavalli in via Averna nella zona industriale nissena.

Nel dettaglio sembra che l’operazione, coordinata dalla Procura, sia iniziata intorno alle 7:30 del mattino con ben 40 militari intenti a bloccare la corsa tra i quadrupedi permettendo quindi l’arresto non solo i due fantini ma anche di altri 5 componenti che pare siano stati gli organizzatori della folle gara.

Una volta perquisiti i sospetti, i carabinieri avrebbero trovato e sequestrato ben 3.400 euro in contanti e un bigliettino con scritte le ipotetiche scommesse.

Di Pietro Geremia