Caltanissetta, scatta la protesta degli educatori delle carceri: “Siamo minacciati e aggrediti dai detenuti”

E’ scattata una vera e propria protesta da parte degli educatori dell’amministrazione penitenziaria di Caltanissetta.

In seguito agli ultimi episodi di minacce, oltraggi e aggressioni ai danni del personale di Polizia Penitenziaria infatti, il coordinamento dei funzionari “giuridico-pedagogici”, hanno chiesto alle organizzazioni sindacali della polizia penitenziaria di avviare un’azione comune per attivare sinergie tra i diversi operatori e migliorare un servizio pubblico indispensabile all’interno delle case circondariali:

“La riforma penitenziaria, apprezzabile per alcuni aspetti e meno per altri non ha previsto alcun riconoscimento per il ruolo di tutti gli operatori che lavorano a contatto con il detenuto. Una scelta incomprensibile. È urgente unire le posizioni e parlare con una sola voce” ha affermato il presidente dell’Associazione nazionale Funzionari del Trattamento, Stefano Graffagnino.

Di Pietro Geremia