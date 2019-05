Caltanissetta, scende dall’auto e viene travolto da un tir: deceduto anziano

Print This Post

Una vera e propria tragedia è avvenuta nella giornata di ieri lungo la A2 del Mediterraneo.

A quanto pare un 73enne originario di Niscemi, paese in provincia di Caltanissetta, si trovava all’altezza di Lamezia Terme quando, per cause ancora da accertare, si sarebbe fermato scendendo dalla propria autovettura.

Una volta fatto qualche passo lungo la carreggiata, l’anziano sarebbe stato travolto da un tir morendo sul colpo.

Sul posto si sono immediatamente precipitati i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatarne la morte, e la poltrada che ha avviato le indagini di rito atte a chiarire le dinamiche dell’incidente.