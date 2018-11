Caltanissetta, ritrovato in casa un cadavere con cellulare in mano

Una tragica scoperta è stata fatta nella giornata di ieri a Caltanissetta.

I parenti di un 82 enne hanno ritrovato la salma del proprio caro all’interno della sua abitazione con in mano un telefono cellulare.

Nel dettaglio, sembra che l’anziano ormai da tempo non rispondeva più a telefono così da convincere i propri familiari a recarsi presso il suo appartamento a verificare bene la situazione.

Giunti però all’interno della casa, è stata fatta la tragica e sconvolgente scoperta con il cadavere dell’uomo seduto nella camera da letto e con il cellulare in mano.

Sul posto si sono recati immediatamente i sanitari del 118 i quali però non hanno potuto fare altro che costatarne il decesso per via di un malore.