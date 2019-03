Caltanissetta, scoperti topi d’appartamento: stavano smontando pure i sanitari

Print This Post

Nemmeno i sanitari di una casa possono più stare in pace.

Gli uomini dell’arma dei carabinieri appartenenti alla stazione di San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, hanno arrestato 2 giovani di 22 e 25 anni per il reato di furto.

A quanto pare i due sarebbero stati colti in flagrante mentre si trovavano all’interno di un appartamento sito in via Gabbara dove stavano smontando indisturbati perfino i rubinetti dei sanitari.

Dopo essere stati beccati, i due giovani sono stati posti agli arresti domiciliari in attesa della decisione dell’autorità giudiziaria nissena mentre la refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario.