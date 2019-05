Caltanissetta, scuola va a fuoco: evacuati 600 alunni

Print This Post

Una giornata da dimenticare quella vissuta nella giornata di ieri da parte di alcuni studenti della scuola “C.M. Carafa” di Mazzarino, paese in provincia di Caltanissetta.

A quanto pare intorno alle 11.00 sarebbero iniziate a sviluppare delle fiamme in un vano scala per poi iniziare a propagarsi per tutto l’edificio scolastico del nisseno portando così all’immediata evacuazione di ben 680 alunni.

Sul posto si sono recati i vigili del fuoco appartenenti al locale distaccamento i quali in poche ore sono riusciti a domare le fiamme e a riportare la calma negli animi turbati di scolari e insegnanti, fortunatamente rimasti illesi.

Una volta spento il rogo gli uomini dell’arma dei carabinieri hanno avviato le indagini atte a identificare le cause dell’incendio.