Caltanissetta, segnala spacciatori con l’App YouPol: 3 gli arrestati

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Nella giornata di ieri gli uomini della polizia di stato di Gela hanno arrestato 3 individui del posto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti continuato in concorso.

L’operazione di polizia, denominata “Supermarket” sarebbe avvenuta in seguito ad una segnalazione arrivata presso la centrale di Caltanissetta tramite l’App You Pol in cui veniva segnalata la presenza di 3 persone sospette nel centro gelese.

Una volta partita l’inchiesta gli agenti sarebbero così riusciti a risalire agli spacciatori anche grazie all’utilizzo di alcune unità cinofile permettendo dunque l’arresto dei sospettati e il trasferimento in custodia cautelare per uno di loro e gli arresti domiciliari per gli altri due.