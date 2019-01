Caltanissetta, segue l’ex compagna e la picchia: arrestato 40enne per stalking

Connect on Linked in

Gli uomini dell’arma dei carabinieri di Riesi, paese in provincia di Caltanissetta, hanno arrestato un 40enne per stalking e lesioni personali.

A quanto pare l’uomo si trovava in casa dell’ex compagna 48enne quando quest’ultima, per via delle innumerevoli percosse ricevute, ha chiamato il 112 in preda alla disperazione chiedendo aiuto.

Ricevuta la richiesta di soccorso, nell’abitazione della donna si sono piombati i militari che hanno dunque sorpreso lo stalker in piena crisi rabbiosa riuscendolo a bloccare ed evitando così conseguenze tragiche.

Calmato le acque e riportato l’ordine, l’uomo è stato condotto in caserma dove, dopo le formalità di rito, è stato trasferito in carcere su disposizione dell’autorità giudiziaria.

Di Pietro Geremia