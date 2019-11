Caltanissetta, si reca in piazza con mazza chiodata: denunciato 33enne

Print This Post

Nei giorni scorsi gli uomini della polizia di stato di Caltanissetta hanno

denunciato un 33enne originario del posto per il reato di porto di armi o

oggetti atti a offendere.

L’operazione delle forze dell’ordine sarebbe stata messa in atto in seguito

a varie segnalazioni giunte alla sala operativa della Questura dove era stata

segnalata la presenza in piazza Mercato Grazia di una persona armata con una

spranga di ferro.

Una volta precipitati sul posto gli agenti avrebbero dunque intercettato il

sospetto il quale, dopo una prima resistenza, sarebbe stato bloccato,

identificato e denunciato alla locale Procura della Repubblica per il porto di

ben 2 bastoni di legno, di cui uno con due chiodi conficcati in un lato e

sporgenti nell’altro, dall’alto potere offensivo.

Di Pietro Geremia