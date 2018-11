Caltanissetta, si recano all’Eurospin per chiedere il pizzo ma vengono sorpresi dai carabinieri

Print This Post

Alle maglie della giustizia non si sfugge.

Lo sanno bene due malviventi originari della provincia di Agrigento i quali sono stati arrestati nella giornata di ieri dopo aver chiesto il pizzo ad un supermercato.

Nel dettaglio, pare i due farabutti abbiano avuto la non felice idea di recarsi presso il supermercato Eurospin sito nel paese di Acquaviva Platani, piccolo centro in provincia di Caltanissetta, a chiedere il pizzo.

L’estorsione, che consiste nel pretendere da parte degli esercenti di attività commerciali il versamento di una percentuale o di una parte dell’incasso o di una quota fissa dei proventi, portata avanti dai due malviventi pare non sia andata proprio a buon fine dato che, una volta varcata la soglia dell’ingresso, si siano trovati di fronte a ben 20 carabinieri pronti ad ammanettarli.

Di Pietro Geremia