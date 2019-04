Caltanissetta, si ribalta con la propria auto: grave un 24enne

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Un terribile incidente automobilistico è avvenuto nella giornata di ieri a Caltanissetta.

A quanto pare un giovane nisseno di 24 anni si trovava a bordo della propria Lancia Musa quando, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo del mezzo iniziando dapprima a sbandare per poi cappottarsi.

In seguito al sinistro, avvenuto lungo la statale 5 di fronte Villa Isabella, sono immediatamente sopraggiunti gli operatori del 118 i quali l’hanno trasportato in ambulanza presso il pronto soccorso dell’ospedale Sant’Elia dove i medici avrebbero giudicato fortunatamente non gravi le sue condizioni.

Sul posto anche le forze dell’ordine che hanno preso i rilievi di rito atti a chiarire le dinamiche dell’incidente.

Di Pietro Geremia