Caltanissetta, sorpreso ad appiccare fuoco: deferito 20enne piromane

Nei giorni sorsi gli uomini dell’arma dei carabinieri appartenenti al Reparto Territoriale di Gela hanno deferito alla Procura della Repubblica un 20enne per incendio doloso.

A quanto pare i militari, in seguito alla segnalazione di alcuni cittadini, avrebbero colto in flagrante il giovane mentre, accendino in mano, era intento ad appiccare vari focolai alle sterpaglie vicino alle abitazioni in contrada Borgo Valentina per cui è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco a bonificare l’intera area.

Una volta individuato e bloccato il 20enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato dunque denunciato all’autorità giudiziaria confermando così l’incessante attività di prevenzione da parte dei carabinieri per la tutela ambientale e l’incolumità pubblica.