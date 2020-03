Caltanissetta, spaccano i vetri dell’auto di un’operatrice del 118: è caccia ai responsabili

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Nella notte appena trascorsa l’automobile di un’operatrice del 118 è stata letteralmente presa d’assalto da una banda di malviventi.

Il furto è stato messo a segno in via degli Angeli, sede della nuova postazione del 118, dove ignoti approfittando dell’assenza dei dipendenti dovuta ai numeri interventi avrebbero spaccato i vetri di una Toyota Rav 4 probabilmente attirati da una valigetta posta all’interno rivelatasi successivamente essere un porta utensili da cucito.

Una volta scoperto il magro bottino, ai delinquenti non è rimasto altro che darsi alla fuga con buona pace per la povera proprietaria dell’auto che, non appena scoperta l’effrazione, avrebbe immediatamente denunciato alle forze dell’ordine l’accaduto.