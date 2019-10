Caltanissetta, spaccia marijuana davanti villa comunale: arrestato 19enne

Connect on Linked in

La lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti non conosce soste nella città di Caltanissetta.

Nella giornata di ieri gli uomini della polizia di stato nisseni appartenenti alla sezione Volanti hanno arrestato un 19enne di origini nigeriane per il reato di detenzione ai fini di spaccio di marijuana.

L’operazione di polizia si sarebbe svolta durante un normale servizio di controllo del territorio in cui, una volta arrivati in via Cavour, gli agenti avrebbero notato il giovane sospetto nei pressi della villa comunale Cordova il quale non appena accorto della presenza delle forze dell’ordine avrebbe accelerato sospettatamente i propri passi nel vano tentativo di allontanarsi indisturbato.

Una volta raggiunto, il 19enne nigeriano sarebbe stato sottoposto a perquisizione personale al termine della quale sarebbero stati ritrovati ben 151 grammi di marijuana motivo per cui terminati gli adempimenti di rito sarebbe staro condotto presso il carcere Malaspina su disposizione dell’autorità giudiziaria.

Di Pietro

Geremia