Caltanissetta, svolto il convegno “Epatite C, scenari presenti e futuri sulla via dell’eradicazione”

Nella giornata di ieri si è svolto presso l’Hotel San Michele di Caltanissetta il convegno “Epatite C, scenari presenti e futuri sulla via dell’eradicazione“.

L’evento organizzato dalla U.O.C di Gastroenterolgia dell’Ospedale Raimondi di San Cataldo ha visto come protagonista la nuova serie di terapie antivirali per l’epatite C, che rappresenta purtroppo un’infezione assai presente nel territorio siciliano, oltre alla ricerca di metodi per potenziare il network tra medici generici e centri prescrittori mediante un portale on-line sulla rete HCV Sicilia.

L’obiettivo che sarebbe venuto a galla dalla tavola rotonda nissena sarebbe stato dunque quello di garantire gli sforzi atti a debellare globalmente l’infezione entro il 2030 così come prefissato dall’organizzazione Mondiale della Sanità.