Caltanissetta, tenta di investire l’amico dopo un litigio: arrestato giovane riesino

Gli uomini dell’arma dei carabinieri di Riesi hanno arrestato un giovane riesino con l’accusa di tentato omicidio aggravato, omissione di soccorso e simulazione di reato.

Tutto sarebbe avvenuto nella notte tra Sabato e Domenica scorsi quando il giovane avrebbe tentato di investire un amico minorenne con il quale aveva precedente litigato.

Stando a quanto emerso dalle indagini dei militari il ragazzo, dopo aver fatto rovinare sull’asfalto l’amico, si sarebbe recato a casa per costruirsi un alibi colpendo con una zappa il proprio autoveicolo per poi denunciare come alcuni sconosciuti gli avessero danneggiato di proposito il mezzo.

Notando alcune incongruenze nel racconto del ragazzo i militari avrebbero approfondito i fatti riuscendo così a venire al bandolo dell’intricata matassa rinvenendo tra le altre cose, in seguito ad una perquisizione domiciliare, un computer depredato a Caltanissetta lo scorso 10 luglio.

Terminati gli accertamenti il giovane e stato dunque arrestato e posto ai domiciliari su disposizione dell’autorità giudiziaria nissena.