Caltanissetta, tentano truffa dello specchietto: 2 i denunciati

Nella giornata di ieri gli uomini della polizia di stato di Caltanissetta hanno denunciato in stato di libertà una coppia originaria di Agrigento per i reati di tentata truffa e danneggiamento.

Secondo quanto emerso dalle indagini pare che i due, 28 anni lui e 50 lei ed entrambi pregiudicati, avrebbero tentato di truffare un 50enne che transitava a bordo di una Dacia con la truffa dello specchietto.

Nel dettaglio, come ormai da prassi in questo tipo di truffa, due avrebbero procurato un forte botto al passaggio della vittima facedola così fermare lamentandosi per il danno ricevuto.

Il 50enne però, mangiando la foglia, ha proposto una costatazione amichevole dell’incidente, con la compilazione dell’apposito modulo, facendo così allontanare i truffatori denunciando il tutto aĺla polizia i quali agenti, dopo una breve indagine, hanno avviato la denuncia per truffa e consegnato ad entrambi il foglio di via obbligatorio con divieto di fare ritorno nel comune di Caltanissetta firmato dal Questore nisseno.