Caltanissetta, torna il punteruolo rosso: colpite diverse palme della provincia

L’allarme Rhynchophorus ferrugineus, altrimenti detto punteruolo rosso, arriva anche nella provincia di Caltanissetta.

L’insetto arcinemico delle palme è infatti approdato nella città nissena prendendo di mira due delle più belle e maestose piante site nella piazza Tripisciano da ben 108 anni andando così ad intaccare uno degli elementi che meglio caratterizzavano il centro storico nonché la zona della Badia.

Il coleottero originario dell’Asia, non è nuovo nella provincia, tant’è che alcuni anni fa aveva già attaccato una mezza dozzina di piante storicamente instaurate presso l’Istituto Testasecca. Per sconfiggere questo e micidiale parassita di molte specie di palme, l’amministrazione comunale e i privati hanno dunque deciso di avviare una serie di trattamenti atti a debellare una volta per tutte il problema, prima che tutta la città venga appestata.

Di Pietro Geremia