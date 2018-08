Caltanissetta, tornano da un matrimonio e si schiantano contro un tir: deceduti padre e 2 figli

Connect on Linked in

Un grave incidente è avvenuto nella giornata di ieri a Caltanissetta dove un’automobile e un tir si sono scontrati frontalmente lungo la statale 626 Caltanissetta-Gela proprio all’imbocco della statale che porta al capoluogo nisseno facendo perdere la vita a 3 persone.

Le vittime del disastroso sinistro appartenevano al nucleo familiare “Barba” composto da un padre e due figli, tutti originari di Mussomeli e molto conosciuti in paese per via della propria cartoleria sita in via Palermo, i quali tornavano da un matrimonio a bordo della loro Fiat 500 X.

Secondo una prima ricostruzione, sembra che l’auto abbia cercato di sorpassare un altro mezzo proprio mentre, dalla parte opposta, arrivava l’autocarro il cui conducente, cercando di evitare lo scontro, avrebbe sterzato centrando il guard-rail e finendo in parte nel terreno ai margini della carreggiata dove ha poi impattato con l’auto. In seguito al violentissimo scontro, sul posto si sono recati i vigili del fuoco e i sanitari del 118 i quali non hanno potuto fare altro che costatare la morte degli occupanti della Fiat 500 x.

Di Pietro Geremia