Caltanissetta, trasporta bovini senza autorizzazioni: emanate 7.500 euro di multa

Connect on Linked in

Gli uomini della polizia di stato di Caltanissetta hanno beccato nei giorni scorsi un trasportatore di animali privo di documentazione.

L’operazione degli agenti sarebbe scaturita in seguito ad un normale controllo del territorio operato sulla A19 dove l’uomo, una volta fermato nei pressi di Resuttano, non solo sarebbe stato colto in fallo mentre trasportava sul proprio autocarro alcuni bovini privi di certificazione, di cui 4 sarebbero stati non registrati, ma anche senza la relativa copertura per la protezione delle intemperie.

Una volta effettuate le formalità di rito dunque, il veicolo è stato posto a fermo amministrativo per 3 mesi e al conducente è stata elevata una maxi multa di ben 7.500 euro.