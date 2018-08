Caltanissetta, trovati 13 cani senza microchip. pioggia di multe ai padroni

Connect on Linked in

In seguito ad un monitoraggio del territorio comunale di Caltanissetta ad opera delle guardie eco zoofile della Lida, nei scorsi giorni sono state elevate ben 13 multe ai padroni di altrettanti cani, tra i quali alcuni di grossa taglia e di razza come i pitbull, privi di microchip nonché di museruola. Un avvio dei controlli sui cani padronali che si sta rivelando particolarmente indigesto per i nisseni i quali si sono ritrovati così con una pesante multa da ben 172 euro per via del mancato rispetto della legge, controlli portati avanti dai solerti volontari della Lida pronti così a far ossequiare le regole dal centro del capoluogo alla periferia.

Di Pietro Geremia