Caltanissetta, trovati topi nella mensa del carcere: sindacati chiedono la chiusura

Una scoperta decisamente particolare quella fatta nei giorni scorsi all’interno della casa di reclusione di San Cataldo.

Con una nota inviata agli organi competenti, il segretario regionale Sappe Sicilia Calogero Navarra ha denunciato la presenza di topi all’interno della mensa dei poliziotti penitenziari chiedendone l’immediata chiusura nonché la disinfestazione e la disinfezione dei locali interessati.

“Non potranno esserci tentennamenti nelle decisioni davanti al rischio di contrarre gravi malattie patologiche dovute ad una eventuale proliferazione degli animali sopra per tali motivi se ne richiede l’intervento degli organi competenti.

Fino a quanto non si avranno le dovute garanzie del ripristino igienico sanitario il personale di polizia penitenziaria iscritto e non iscritto al Sappe fa sapere che non consumerà il pasto richiedendone l’equivalente (buono pasto) giornaliero” – tuona nella nota il sindacato autonomo di polizia.

Di Pietro Geremia