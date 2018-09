Caltanissetta, trovato documento di uno straniero vicino ai resti del cadavere rinvenuto in campagna

Print This Post

Si infittisce il mistero dei resti umani ritrovati nelle campagne di Caltanissetta nei giorni scorsi.

Durante quella che avrebbe dovuto essere una tranquilla passeggiata per le vie di campagna infatti, nella giornata di Lunedì una donna nissena ha fatto l’orripilante scoperta di un mucchio di resti umani sparpagliati in 3 punti diversi del proprio podere sito in contrada Palombara.

Superato lo shock iniziale la donna ha dunque immediatamente allertato le forze dell’ordine prontamente intervenute con una squadra della polizia scientifica insieme con il pubblico ministero di turno.

Le indagini delle forze dell’ordine sono proseguite per tutta la giornata di ieri e, in una zona dove la vegetazione era alta, sono stati trovati anche i resti della scatola toracica e del cranio di un uomo oltre ad un indumento dove all’interno è stato scoperto il documento di identità di un cittadino straniero.

Dalle prime analisi dei resti ritrovati si ipotizza che l’uomo sia morto di cause naturali anche se si attendono ulteriori sviluppi dagli esami portati avanti dal medico legale.

Di Pietro Geremia