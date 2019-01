Connect on Linked in

Detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Con questa accusa gli agenti del N.O.R. della Sezione Radiomobile di Gela, in un’azione finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato M.R. di 45 anni per essere stato trovato, dopo una perquisizione, in possesso di alcuni grammi di cocaina già pronta per essere smerciata.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato