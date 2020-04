Caltanissetta, ubriaco aggredisce la propria moglie: arrestato 42enne

Connect on Linked in

Nella giornata di ieri gli uomini della polizia di stato di Caltanissetta hanno arrestato un 42enne originario del posto per i reati di maltrattamenti contro familiari nonché oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.

A quanto pare l’uomo, già denunciato per reati specifici nel 2016, in pieno stato di ubriachezza avrebbe aggredito la moglie rea di non avergli consegnato la card del reddito di cittadinanza utilizzata da lui per fini diversi da quelli del sostentamento della famiglia.

Il comportamento del protagonista in negativo della storia non sarebbe dunque nuovo per la propria famiglia e in particolare per la convivente costretta a subire le sue prepotenze che le avrebbero causato nell’ultimo atto delle lievi lesioni agli arti, curate prontamente dai medici del pronto soccorso dell’ospedale Sant’Elia.