Caltanissetta, uccide la moglie per mettersi con la cugina della vittima: condannato 61enne

Un uomo di 61 anni originario di Gela è stato condannato all’ergastolo per l’omicidio della moglie.

I fatti risalgono al lontano 1987 quando la coppia viveva in appartamento nella città in provincia di Caltanissetta insieme al figlio di 6 anni.

Secondo la ricostruzione degli eventi, portati avanti nel 2012 dopo le continue insistenza del figlio, l’uomo non avrebbe mai formalmente denunciato la scomparsa della moglie ma camuffato l’episodio come un allontanamento volontario così da far svolgere agli agenti di polizia solo delle indagini di routine.

Una volta scoperta però la verità, venuta a galla a seguito di analisi molto più approfondite e consistenti in interrogatori e intercettazioni che hanno reso dunque possibile la scoperta della messa in scena, portata avanti dall’uomo che voleva sbarazzarsi della donna per poter ufficializzare la sua relazione extraconiugale con la cugina della vittima con la quale avrebbe avuto un altro figlio, è iniziato l’iter processuale terminato nei giorni scorsi con la pronuncia della corte di Cassazione che ha così confermato l’ergastolo per l’omicida.