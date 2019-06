Caltanissetta, va in giro con 250 dosi di cocaina: arrestato 28enne

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Gli uomini dell’arma dei carabinieri di Gela hanno arrestato nei giorni scorsi un 28enne del posto per il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Il tutto sarebbe nato in seguito ad un consueto controllo del territorio posto in essere dai militari gelesi al fine di promuovere il contrasto all’uso e allo spaccio di droga in particolar modo nella “movida gelese”.

Le forze dell’ordine dunque, durante gli accertamenti, avrebbero fermato un ragazzo di 28 anni già noto per i suoi precedenti di polizia a bordo del proprio mezzo. Alla vista dei carabinieri il sospetto avrebbe iniziato a manifestare chiari segni di nervosismo al punto tale da spingerli ad un controllo più approfondito della propria auto a seguito del quale sarebbe stato trovato oltre mezzo etto di cocaina corrispondente a circa 250 dosi che, se messa sul mercato, avrebbe fruttato la considerevole cifra di 10.000 euro.

Terminate le operazioni di rito, il giovane è stato arrestato e posto a disposizione della Procura della repubblica di Gela in attesa di giudizio.

Di Pietro Geremia