Caltanissetta, vendevano alcolici a minorenni: multe per 30 mila euro

Sembra non esserci spazio per l’illegalità nella provincia di Caltanissetta.

In un’ottima di controlli amministrativi fatti a tappeto, le forze dell’ordine nissene hanno comminato 19 sanzioni per un totale di oltre 30 mila euro.

Nel dettaglio, pare che proprio nell’ex provincia i proprietari di due furgoncini che esercitano l’attività di vendita di panini e bibite siano stati multati perché privi di copertura assicurativa e revisione periodica.

L’attività di indagine è stata fatta anche nel paese di Niscemi dove i titolari di 17 bar sono stati multati per aver somministrato alcolici a minori a ver permesso a uno di loro di giocare con le slot machine nonché per la gestione di scommesse senza licenza, per violazione della legge contro il fumo nei locali pubblici e per mancanza di cartellonistica esposta.

Di Pietro Geremia