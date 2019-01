Caltanissetta, viene fermato per droga e strappa divisa ad agente: arrestato 21enne

Connect on Linked in

Gli uomini della polizia di stato di Caltanissetta hanno arrestato un 21enne Gambiano per il reato di detenzione di droga i fini di spaccio e residenza a pubblico ufficiale.

Nel dettaglio il ragazzo, con precedenti penali, era stato notato da una squadra appiedata dei poliziotti mentre usciva da un portone con aria circospetta.

Alla vista delle forze dell’ordine, il 21 si è dunque dato alla fuga facendo partire un breve inseguimento culminato con il fermo del ragazzo per via di una discreta quantità di hashish occultata in bocca e con un’uniforme di un poliziotto strappata per via della sua resistenza all’arresto.

Calmata la situazione, il gambiano è stato portato in questura dove, espletate le formalità di rito, è stato trasferito nel carcere di Caltanissetta si disposizione dell’autorità giudiziaria.

Di Pietro Geremia