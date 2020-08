Una vera e propria tragedia quella che è avvenuta nei giorni scorsi a Caltanissetta.

Una donna di 72 anni sarebbe deceduta per via delle gravi ferite riportate in seguito ad un incidente stradale consumato a Santa Caterina Villarmosa.

La pensionata si trovava insieme ad un’amica a fare attività fisica quando, giunte in prossimità del cimitero locale, è stata violentemente travolta da un’auto che avrebbe finito col farla sbattere sul duro asfalto.



In seguito al sinistro l’anziana signora è stata immediatamente trasportata in ambulanza presso il pronto soccorso dell’ospedale Sant’Elia dove sarebbe successivamente deceduta durante i controlli di routine.

Per il conducente del mezzo, un 66enne del posto, sono immediatamente scattate le indagini per il reato di omicidio colposo, come atto dovuto, da parte degli uomini dell’arma dei carabinieri appartenenti alla locale Compagnia.